BAKMER'den Başakşehir'deki 400 kadına okuma yazma kursu

Başakşehir Belediyesi, 2021-2022 Yılı Okuma Yazma Kursları mezuniyet programı Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçedeki 7 bilgi evinden 400 kadın eğitim aldı. Yeni mezunların sertifikalarını da Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), ilçenin kadınlarına yönelik verdiği eğitimlerin meyvelerini toplamaya başladı. BAKMER tarafından düzenlenen Okuma Yazma Kursları'nın mezuniyet programı Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sertifika törenine Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu, Başakşehir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun katıldı.

"KURSLARIMIZ SİZLERLE HAYAT BULDU"

"Öğrenmenin yaşı yoktur" diyerek kursiyerleri kutlayan Kartoğlu, "Başakşehirli komşularımı canıgönülden kutluyorum. İlçemiz genelindeki bilgi evlerimizde açtığımız okuma yazma kurslarımız sizlerle hayat buldu, anlam kazandı. Ailelerinizden, işlerinizden feragat edip kurslarımıza katıldınız. Fedakarlıklarda bulundunuz; özveri gösterdiniz, gayret gösterdiniz. ve tüm bu çabaların sonunda hem başarılı hem de mutlu oldunuz" dedi.

7 BİLGİ EVİNDEN 400 MEZUN

Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kendinize değer kattığınız için öncelikle siz değerli komşularıma, ardından kurslarımızda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Hepiniz kocaman bir alkışı hak ettiniz. Çeşitli sebeplerden dolayı vaktinde yaşayamadığınız okul heyecanını, okuma yazma sevincini sizlere yaşattığımız için, inanın en az sizler kadar bizler de mutluyuz ve sevinçliyiz. Dönem başından bu yana 7 bilgi evimizde 400 komşumuza okuma yazma kursu verdik. Bugün, 107 kursiyerimiz mezun oluyor. Mutluluğun şehri Başakşehir'imizde okuma yazma oranını, en kısa sürede en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız. Kadın mutluysa aile mutludur, kadın mutluysa şehir de mutludur. Bunun en güzel örneği sizlersiniz…"

Demirören Haber Ajansı / Güncel