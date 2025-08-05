Bakkal Engin Mutlu, İş Yerinde Kitap Okuma Kültürü Oluşturuyor

Tekirdağ'da bakkallık yapan 52 yaşındaki Engin Mutlu, çocukluk yıllarında kazandığı kitap okuma alışkanlığını iş yerinde oluşturduğu köşede sürdürüyor.

8 yıl önce bir bakkal dükkanı devralan Mutlu, okuma alışkanlığını kaybetmemek ve çevresine örnek olabilmek amacıyla bakkal dükkanında sadece kitaplarını yerleştirebileceği raf oluşturdu.

Mutlu, iş yerinde satış ve raf yerleştirme gibi rutin işlerden arta kalan zamanını kitap okuyarak değerlendiriyor.

Engin Mutlu, AA muhabirine, kitap okuma alışkanlığının hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bakkal dükkanına gelenlere okuduğu kitaplarla örnek olmaya çalıştığını aktaran Mutlu, "Çocukken maddi imkansızlıklar yüzünden kitap bulmak zordu. Ne bulursam okurdum. Bu alışkanlığım hiç bitmedi. Hala her fırsatta kitap okurum." dedi.

"Kitaplar bilgi ve huzur veriyor"

Mutlu, dükkanına yeni gelen ve kendisini tanımayan müşterilerden olumlu tepki aldığını belirtti.

Kitap okurken çevresindekilerin kendisine şaşkınlıkla baktığını anlatan Mutlu, "Kitap okuduğumu görenler bazen duraksıyor. 'Ne okuyorsun, hoca mı olacaksın?' diye soranlar oluyor. Hatta kitapları inceleyip 'bunlar nereden çıktı?' diyenler var. Ama ben yıllardır kitapların bana kattığı bilgiden ve huzurdan vazgeçemedim." diye konuştu.

Engin Mutlu, kitapların keşfedilmeyi bekleyen hazineler olduğunu ifade etti.

Kitaplara olan ilgisini sadece okumakla sınırlı tutmadığını vurgulayan Mutlu, bir arkadaşının deposunu temizlerken hurdaya gitmek üzere olan kitapları fark ederek hepsini sahiplendiğini dile getirdi.

Mutlu, yaklaşık 600 kitaptan oluşan kişisel koleksiyonunu dükkanında koruyor.

"Kitaplardan çok şey öğrendim"

Öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttığını belirten Mutlu, kitapları ödünç alan çocukların okudukları eserleri geri getirerek yenileriyle değiştirebildiğini kaydetti.

Çocuklara ve gençlere kitap okuma çağrısında bulunan Mutlu, "Bizim çok değerli bir tarihimiz var ama bilmiyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tarihini de öğrenmek gerekiyor. Ben ilkokul mezunuyum ama kitaplardan çok şey öğrendim. Bilmediğim pek çok şey varmış." ifadesini kullandı.