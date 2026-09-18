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Bakırköylü öğrencilerden Gazzeli çocuklar için uçurtma etkinliği

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Bakırköylü öğrencilerden Gazzeli çocuklar için uçurtma etkinliği
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İlkokul öğrencileri Gazzeli çocuklara destek için Bakırköy'de uçurtma uçurdu.

İlkokul öğrencileri Gazzeli çocuklara destek için Bakırköy'de uçurtma uçurdu.

Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu öğrencileri, etkinlik kapsamında hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Öğrenciler, böylece "Çocukların gökyüzüne korkuyla değil umutla baktığı, oyunların savaş seslerine karışmadığı bir dünya istiyoruz." mesajını iletti.

Programa Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Arzuoğlu, İlçe Müftüsü Muhammet Ali Özer, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Faruk Kuran, Türkiye Okul Spor Kulüpleri ve Spor Okulları Federasyonu Başkanı Sami Kaya, bazı okulların müdürleri, muhtarlar, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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