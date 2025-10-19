Haberler

Bakırköy'ün Kadın Muhtarı Emel Çelik, 41 Yıldır Görevde

Bakırköy'ün Kadın Muhtarı Emel Çelik, 41 Yıldır Görevde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

80 yaşındaki Emel Çelik, Zeytinlik Mahallesi'nde 9. kez muhtar olarak göreve başladı. 1984'ten beri muhtarlık yapan Çelik, mahalleli tarafından 'Emel abla' olarak anılıyor ve 2024 seçimlerinde yeniden aday olmayı düşünmüyor.

Bakırköy'ün kadın muhtarı 80 yaşındaki Emel Çelik, 9 seçimdir rakiplerini yenmeyi başararak Zeytinlik Mahallesi'nde 41 yıldır muhtarlık yapıyor.

Doğup büyüdüğü Zeytinlik Mahallesi'nde muhtar olan babası Eşref Çelik'in yanında sekreterlik yapan Emel Çelik, 17 yıldır yürüttüğü muhtarlığa tekrar aday olmayan babasının önerisi üzerine 1984'teki seçimlerde adaylığını koydu.

Muhtar seçilen Çelik, uzun yıllar süren bu görevi 39 yaşında yapmaya başladı. Çelik, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019'un ardından, 2024 seçimlerinde de galip gelerek 9. kez muhtarlık koltuğuna oturdu.

Mahallelinin "Emel ablası" Çelik, ömrünün yarısında bu görevi yaparken 2029'daki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olmayı düşünmüyor.

"Rakiplerimi farkla yenerek muhtarlık koltuğuna oturdum"

Emel Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984'teki yerel seçimlerde 4 erkek rakibine fark atarak seçildiğini anlattı.

Babasının yönlendirmesiyle başladığı muhtarlığı sevdiğini belirten Çelik, "İnsanları da çok sevdiğim için bu mesleği devam ettirmek istedim. Rakiplerimi farkla yenerek muhtarlık koltuğuna oturdum. Oturuş, o oturuş, 41 yıldır devam ediyorum." dedi.

Çelik, mahalleliyle iç içe olduğunu, hizmet etmenin, vatandaşların dertleriyle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Vatandaş evdeki durumunu, şikayetini bile bize söyleyebiliyor. Herkesin ablası, annesi oldum. Bu böyle devam etti, beni çok mutlu etti. Hatta bu seçimde adaylığımı koymayacaktım. Vatandaş, 'Bizi sakın bırakma, biz sensiz ne yaparız' dediği için tekrar aday oldum." diye konuştu.

"Liseden sonra hayatım muhtarlıkta geçti"

Emel Çelik, bu kadar uzun süre muhtarlık yapmasına şaşıranlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti.

"'Bravo, bu yaşta halen devam ediyorsunuz, çalışıyorsunuz' diyorlar ve beni kutluyorlar. 'Emel abla, bizi bırakma sakın' diyorlar. Tabii ki bir yerde bırakılacak. Allah kısmet ederse bu sezonun ardından artık bırakayım, değil mi? Liseden sonra hayatım muhtarlıkta geçti. İnsanlarla haşır neşir olmak, onlara yardım etmek, dileklerini yerine getirmek... Böyle bir ömür geçirdim."

Çelik, daha aktif olan gençlerin, özellikle kadınların muhtarlığa aday olmasını önerdi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.