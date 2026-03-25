Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesi" oyunu 27 Mart'ta İstanbul'da sahnelenecek

Bakırköy Belediye Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Haldun Taner'in 'Eşeğin Gölgesi' oyununu ücretsiz sahneleyecek. Yönetmenliğini Murat Karasu'nun üstlendiği cezbedici eser, absürt tartışmaları ele alıyor.

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesi" oyunuyla kutlayacak.

Oyun, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Epik hiciv türündeki eser, hayali "Abdalya" ülkesinde bir eşeğin gölgesi üzerinden başlayan absürt tartışmayı anlatıyor.

Yönetmenliğini Murat Karasu'nun üstlendiği oyunda Irmak Bahçeci dramaturg olarak görev yapıyor.

Oyunda Alper Altuner, Ali Kil, Arda Akyüz, Ayşe Demirel, Burak Dur, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun, Eda Özdemir, Emre Koç, Ercan Koçak, Gözde Ayar, Kadir Hasman, Murat Şenol, Nazan Koçak, Özge Çatak, Sevda Karabulut ve Zeyno Eracar rol alacak.

Eserin dekor tasarımı Ali Yenel, kostüm tasarımı Ayçin Tar, ışık tasarımı Cem Yılmazer, müziği Tolga Çebi tarafından hazırlandı.

Şefliğini Adem Elkaya'nın üstlendiği orkestra ise Atiye Eşkiza, Aykut Yıldırım, Ebru Mine Sonakın, Emin Gülfidan, Ersin Toz, Hasan Koç, Melih Yüzer, Şafak Dinlenmez ve Uğur Çerkezoğlu'ndan oluşuyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
