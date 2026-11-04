Bakırköy Meclisinde 585 milyonluk kamu zararı iddiası gerginlik yarattı

Bakırköy Belediye Meclisinde belediyeye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma konusu ele alındı.

Bakırköy Belediye Meclisinin kasım ayı birinci toplantısı, Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ovalıoğlu, günlerdir bir hukuksuzluk yaşandığını ileri sürdü.

Yargılanmaya, denetlenmeye, soruşturulmaya karşı olmadıklarını belirten Ovalıoğlu, "Aksine bunu yönetim ilkelerimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hesap verebilir, açık ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Meclis komisyonlarımızdan belediye meclisimize, mahalle toplantılarından Bakırköylü komşularımıza kadar attığımız her adımın, harcadığımız her kuruşun hesabını veriyoruz." dedi.

Ovalıoğlu, babası ile dayısının da gözaltına alınan isimler arasında olduğunu vurgulayarak, "Dayım halen neyle suçlandığını bilmiyor. Kimin bunu yaptığını, neden bunu yaptığını halen sorgulamaya devam ediyoruz. Bu kötülük nereden, kimden geliyor? Babamsa hiçbir somut delil olmaksızın bir kişinin çelişkili ve yalan beyanlarına dayanarak bu sürece dahil edildi. Babamın ve dayımın en büyük suçu, belediye başkanının, yani benim babam ve dayım olmaları. Bu kötülüğün nasıl bu noktaya geldiğini, ne şekilde geldiğini sizlerin takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

Toplantıda AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu söz almak istedi.

Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu ise Fatinoğlu'na söz vermeyeceğini dile getirdi.

Fatinoğlu, Ovalıoğlu'na tepki göstererek, "Ben burada meclis üyesiyim, siz seçmediniz beni. Size şu soruyu soracağım. Babanızı, dayınızı aldınız, minibüste ne dediniz? 'Videoyu görmedim mi.' dediniz. O video çıkmasıydı siyaset palavraları atacaktınız. Nasıl bana söz yok. 'Biz çalmadık, Bakırköy'ü haraca bağlamadık.' deyin." ifadelerini kullandı.

Ovalıoğlu da "Biz çalmadık, Bakırköy'ü haraca bağlamadık." dedi. Ardından Ovalıoğlu, Ali Fatinoğlu'nun meclisten dışarı çıkmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat ise her seferinde Ali Fatinoğlu'na söz verilmemesinden rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Hiç kimsenin soruşturulmaktan, yargılanmak, hukuk önünde hesap vermekten rahatsızlık duymaması gerektiğini belirten Polat, "Hukuk devleti olmanın gereği budur. Ortada kuvvetli iddialar var. Hukuk önünde yargılanmaktan kimsenin çekinmemesi lazım, hukuk gereğini yapacaktır. Burada irtikap, rüşvet, büyük suçlamalar var ve 585 milyon bir kamu zararından bahsediliyor. Bunlar sıradan, geçiştirilecek iddialar değil." diye konuştu.

Kaynak: AA