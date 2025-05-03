Bakırköy'deki İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bakırköy'deki İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak iş yerinde hasar meydana geldi.

Bakırköy'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak'ta bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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