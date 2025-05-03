Bakırköy'deki İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bakırköy'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak'ta bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.