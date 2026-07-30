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Bakırköy'de tartıştığı kişiyi ensesinden bıçaklayan işportacı yakalandı

Bakırköy'de tartıştığı kişiyi ensesinden bıçaklayan işportacı yakalandı
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BAKIRKÖY'de işportacılık yapan M.A., tartışmanın ardından çıkan kavgada bir süre kovaladığı M.K.'yı ensesinden bıçakladı.

BAKIRKÖY'de işportacılık yapan M.A., tartışmanın ardından çıkan kavgada bir süre kovaladığı M.K.'yı ensesinden bıçakladı. Yaralanan M.K. hastaneye kaldırılırken, işportacı M.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olay anı ile şüphelinin gözaltına alındığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 18.20 sıralarında Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebuzziya Caddesi'nde işportacılık yapan M.A. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı sırada yanında bulunan bıçağı çıkaran M.A., M.K.'yı kovalamaya başladı. Fahri Korutürk Caddesi'nde M.K.'yı ensesinden iki kez bıçaklayan M.A., Fişekhane Caddesi'nden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K.'ya ilk müdahale çevrede bulunan kişiler tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri, M.K.'yı olay yerindeki müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü. Yapılan fiziki takip sonucu M.A., Zeytinlik Mahallesi Halkçı Sokak'ta yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan M.A. polis merkezine götürüldü. Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin 'Uyuşturucu Madde Kullanma', 'Yağma' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Bıçaklanan M.K.'nin ise 'Kasten Yaralama', 'Evden Hırsızlık' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürerken, taraflar arasındaki kavga ile şüphelinin yakalandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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