Haberler

Usulsüz kimlik düzenleyen suç örgütüne yönelik 31 şüpheliye operasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, nüfus müdürlüklerindeki memurlarla işbirliği yaparak usulsüz kimlik, sürücü belgesi ve sahte ikamet izni düzenleyen, yurt dışındaki kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartı oluşturup tapuda satış yapmaya çalışan 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla işbirliği yaparak usulsüz kimlik ve sürücü belgesi, yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yürütülen soruşturmada şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlar ile işbirliği yaparak, aranan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi iptal edilen ya da olmayan kişilere de sürücü belgesi temin ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.

Bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı var

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti