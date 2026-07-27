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Bakırköy'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bakırköy'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Tuğba Ö., çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şenlikköy Mahallesi D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolundan D-100 Karayolu'na çıkarken sürücüsü Tuğba Ö.'nün (49) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ELE 361 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü çevredeki kişiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü Tuğba Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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