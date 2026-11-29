Bakırköy'de park halindeki minibüs alevlerle sarıldı, ölen ya da yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Ataköy'de saat 18.00 sıralarında park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken minibüs kullanılmaz hale geldi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
BAKIRKÖY'de park halindeki minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Ataköy 1'inci Kısım Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre, şoförü Kubilay B.'nin park ettiği 34 M 1546 plakalı minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevler söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan minibüs kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.