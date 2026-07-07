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Bakırköy'de kaldırıma çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bakırköy'de kaldırıma çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bakırköy Florya'da kaldırıma ve ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü A.U., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de, kaldırıma çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Florya Yeşilköy Caddesi'nde seyreden, A.U'nun (21) kullandığı 34 DJ 6653 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından ağaca çarpıp takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Engin Zafer
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