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Bakırköy'de park halindeki 2 araca çarpan otomobil devrildi

Bakırköy'de park halindeki 2 araca çarpan otomobil devrildi
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Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilde bulunan dört kişiden 1'i yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UP 8067 plakalı otomobil önce refüje çıktı, ardından park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilin içinde bulunan dört kişiden 1'inin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralıya olay yerinde ayakta tedavi uygulandı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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