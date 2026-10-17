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Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı ve cadde trafiğe kapatıldı

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Bakırköy Florya Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tanker virajı alamayarak devrildi; kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler caddeyi trafiğe kapattı, olay yerindeki çalışma sürüyor.

Bakırköy'de, virajı alamayarak devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Florya Yeni Havaalanı Caddesi'nde H.O. idaresindeki LNG yüklü tanker virajı alamayarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi trafiğe kapattı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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