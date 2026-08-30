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Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: 2 tutuklama

Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: 2 tutuklama
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Bakırköy'de bir güzellik merkezinde kadınların mahrem görüntüleri gizli kamerayla çekilip internetten satıldı. Polis operasyonunda 7 kamera ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de bir güzellik merkezinde kendilerinden habersiz gizli kamerayla mahrem görüntülerinin çekildiğini ve internette satıldığını fark eden 4 kadının ihbarı üzerine polis harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda gizli kamera düzeneği ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Görüntülerin satışıyla ilişkili olduğu düşünülen 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü emniyete başvuran 4 kadının şikayeti üzerine çalışma başlattı. Kadınlar, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde soyunma ve işlem alanlarına gizli kamera yerleştirildiğini, kendilerinden habersiz çekilen mahrem görüntülerin dijital platformlar üzerinden ücret karşılığında satıldığını söyledi.

7 GİZLİ KAMERA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine sözkonusu güzellik merkezine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda aktif halde çalışan 1 gizli kamera düzeneği, daha önce söküldüğü tespit edilen 6 kamera cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iş yeri yetkilisi F.Ö. adlı kadını güzellik merkezinde, kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulumunu yaptığı belirlenen E.S.C.'yi ise Kağıthane'de gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTEN SATAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Çalışmaların devamında, gizli kamerayla elde edilen mahrem görüntülerin dijital platformlarda yayılması ve satılmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen A.Ç. (30) de 29 Ağustos Cumartesi günü Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyallere el konuldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI; 1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş yeri yetkilisi F.Ö. ve kamera sistemini kuran E.S.C., 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 29 Ağustos Cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerin satışıyla ilişkili olduğu tespit edilen A.Ç. isimli şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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