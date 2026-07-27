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Bakırköy'de otomobil refüje çarptı: sürücü yaralı

Bakırköy'de otomobil refüje çarptı: sürücü yaralı
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Bakırköy'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bakırköy'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şenlikköy Mahallesi D-100 bağlantı yolunda seyreden Tuğba Ö. (49) idaresindeki 34 ELE 361 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan Tuğba Ö, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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