İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 2 kişi daha yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Bakırköy'de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Olayda toplamda 11 şüpheli yakalandı ve 100 bin ABD doları ele geçirildi.

İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili, müşteki B.D'nin park halindeki araçlarında muhafaza ettiğini iddia ettiği yüklü miktarda nakit paranın çalındığını beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün müşterek çalışmaları neticesinde, olaya iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik 14 Şubat'ta İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve 11 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, yapılan aramalarda 1 milyon 599 bin ABD doları, 23 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 adet fişek ele geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şüphelilerin organize şekilde olayda hareket ederek planlama yaptıkları, sahte plaka kullandıkları ve olay sonrası delil karartmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirtilerek, ifade işlemleri sonrası, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli ile bir suça sürüklenen çocuğun tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı hatırladıldı.

Olayda bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından dün operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, belirlenen adreslerde yapılan aramada da paketlenmiş halde bulunan 100 bin ABD dolarına el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hırsızlık suçuyla irtibatlı olduğu değerlendirilen firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
