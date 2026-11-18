Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BAKIRKÖY'de 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TJ 5475 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Çiğdem T. idaresindeki 34 SUU 61 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halindeki başka bir otomobile daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen Yaşar T., Çiğdem D. ve Fulya Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı