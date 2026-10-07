Bakırköy'de 15 milyon liralık kasa hırsızlığında 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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BAKIRKÖY'de girdikleri bir evde bulunan kasadaki yaklaşık 15 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çaldıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy Kartaltepe mahallesinde 27 Eylül 2026'da meydana gelen olayda bir eve giren hırsızlar, içinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, şüphelilerin olay öncesi ve sonrasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerin izini süren polis önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti; ardından da operasyon için harekete geçti.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri adreslerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Tespit edilen 14 adrese yapılan eş zamanlı baskında, olayı gerçekleştiren 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ö. hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Evlerde yapılan aramalarda 34 mermi ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı