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Bakırköy D-100'de makas atan sürücüye 96 bin lira ceza kesilip ehliyeti 60 gün alındı

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Bakırköy D-100'de makas attığı sosyal medya görüntüleriyle belirlenen sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Bakırköy'de aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinde bir sürücünün aracıyla makas attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Sanal devriye ekiplerince yapılan incelemede, kimliği belirlenen sürücü Ş.P. (20) kullandığı araçla yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 96 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücünün yolda makas atarak ilerlemesi, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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