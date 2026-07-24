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Bakırköy'deki sokak röportajına soruşturma

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldı.

Başsavcılık, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.

Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacak.

Kaynak: AA
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