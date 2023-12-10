Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mahkemede rüşvet itirafı' haberine açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Mahkemede rüşvet itirafı' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklama yaptı. Haberde adı geçen bilirkişi hakkında 2018 yılında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldığı ve halen yargılanmasının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, bir Cumhuriyet savcısı hakkında da inceleme başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Mahkemede rüşvet itirafı" başlıklı haber içeriği ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgi notunda, "Rüşvet suçundan yargılanan Bilirkişi M. Doğan'ın Yargılama devam ederken 2022 Mayıs ayında Mahkemeye rüşvet alan 53 hakim ve Savcının isim listesini verdiği, tüm bu iddiaların araştırılmadığı yönünde haber yayınlanmıştır. Haberde adı geçen bilirkişi M. Doğan hakkında 2018 yılında yapılan ihbar ve şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'rüşvet almak' suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında suçüstü yapılarak adı geçen kişi tutuklanmış ve hakkında Bakırköy ağır ceza mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yargılama sürecinde Sanık M. Doğan'ın mahkemeye verdiği habere konu olan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde görevli hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik rüşvet iddialarını da içeren dilekçesi ve ekleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2022 tarihinde gereğinin ve takdir ve ifası için yetkili ve görevli Hakimler ve Savcılar Kurulu genel Sekreterliği'ne sunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

"KENDİSİ HAKKINDA İŞLEM YAPANLARI FETÖCÜ OLMAKLA SUÇLADI"

Bilgi notunun devamında, "Ayrıca, habere konu olan dilekçe dışında, adı geçenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına/Komisyon başkanlığına: Hakimler ve Savcılar Kuruluna hitaben yazmış olduğu hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik iddialar içeren tüm dilekçeleri herhangi bir somut bilgi, belge ve delil içerip içermediğine bakılmaksızın yasal mecburiyet gereği üst yazıya bağlanarak HSK Genel Sekreterliği'ne sunulmuştur. Bilirkişi M. Doğan'ın; yıllar önce sahte bilirkişi raporları düzenlediği gerekçesi ile Bilirkişilik Kurulu Bölge Başkanlığınca resmi bilirkişiler listesinden çıkarıldığı, bu işlemi yapanlar da dahil olmak üzere, hakkında işlem yapan Bakırköy adliyesi ve diğer adliyelerde, Bölge Adliye Mahkemesinde görev yapan tüm hakim Savcıları, rüşvetçi ve FETÖ'cü olmakla suçlayıp birden fazla ihbar ve şikayet dilekçeleri verdiği bilinmekte olup; halen Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde 'rüşvet almak' suçundan yargılanması devam etmektedir" denildi.

BAŞSAVCILIK: TEK TARAFLI İDDİALAR

Bilgi notunda, "Söz konusu haber içeriğinde yer alan bilgi ve iddiaların, adı geçen kişiden alınan tek taraflı, mesnetsiz gerçeğe aykırı iddialara dayandığı ve hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştırö denildi.

SAVCI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Bilirkişi M. Doğan'ın ihbar ve şikayeti üzerine olay tarihinde Büyükçekmece'de görevli olan bir Cumhuriyet savcısı hakkında inceleme kararı alındığı ve müfettiş görevlendirilerek inceleme başlatıldığı öğrenildi.