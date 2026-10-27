Bakırköy Belediyesi'ne yönelik operasyonda 68 kişiden 57'si gözaltına alındı

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Bugün YENİ Parti'ye geçmesi beklenen ancak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla karşılaşan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu çalışma arkadaşlarına hitaben kısa bir açıklama yaptı. "Başkanım bir avukatınız var mı diyorlar. Benim şimdiye kadar bir avukatım olmadı. Hiç de ihtiyacım olmadı." diyen Ovalıoğlu, "Aramalar yapıldı. Tamamladılar arkadaşlar. Çalışmalarını bitirdiler. Biz aynı kararlılıkla ve ülkemiz için, aydınlık bir gelecek için aynı şekilde, doğru düzgün devlet terbiyesiyle ve kamu ciddiyetiyle işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hepimiz görevimizin başındayız." açıklamasını yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah bir açıklama yaparak jandarma ekiplerince Bakırköy Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldığını duyurdu. Haklarında gözaltı kararı bulunan 68 kişiden 57'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir, meclis üyesi dayısı Metin Soğuksu, başkan yardımcıları Arda Karadağ, Nurcan Alan, Cemalettin Özdemir ve Abdülhamit Pehlivan, 6 Eylül'deki İBB Davası duruşmasında tahliye olan Ali Rıza Akyüz bulunuyor.

Bugün YENİ Parti'ye geçmesi beklenen ancak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla karşılaşan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu çalışma arkadaşlarına hitaben kısa bir açıklama yaptı. Ovalıoğlu "Başkanım bir avukatınız var mı diyorlar. Benim şimdiye kadar bir avukatım olmadı. Hiç de ihtiyacım olmadı. Ailemizin avukatı var mı diyorlar. Benim ailemin hiçbir avukatı olmadı. Bizim avukata ihtiyacımız hiçbir zaman olmadı." dedi.

Ovalıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Maalesef bugün Bakırköy bir gündem oldu. Bakırköy'ün gündem olması gerekiyordu. Çünkü mevcut ülke gündeminde Bakırköy'ün bugün gündem olarak diğer gündemleri örtbas etmesi gerekiyordu. Erken saatte arkadaşlarımı, aileleri, ailemi gözaltına alarak evlerinden alıp ifadeye götürdüler.

"BENİM AİLEMİN BU ZAMANA KADAR HİÇ AVUKATI OLMADI"

Bu insanlar her çağrıldıklarında ifadeye gidip ifadelerini verebilecekken ailelerinin yanında, çocuklarının yanında kapıları çalınarak, gözaltına alınarak, evlerinde arama yapılarak ifadeye götürdüler. Gözaltına alındılar. Dört başkan yardımcımız, birim müdürlerimiz, çalışan personellerimiz ve ailemiz... Ne alaka diyorlar. Başkanım bir avukatınız var mı diyorlar. Benim şimdiye kadar bir avukatım olmadı. Hiç de ihtiyacım olmadı. Ailemizin avukatı var mı diyorlar. Benim ailemin hiçbir avukatı olmadı. Bizim avukata ihtiyacımız hiçbir zaman olmadı. Ailelerle görüşüyoruz. Arkadaşlarımızdan haber alıyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanında. Sabah belediyemize bir operasyonla gelindi. Aramalar yapıldı. Tamamladılar arkadaşlar. Çalışmalarını bitirdiler. Biz aynı kararlılıkla ve ülkemiz için, aydınlık bir gelecek için aynı şekilde doğru düzgün devlet terbiyesiyle ve kamu ciddiyetiyle işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hepimiz görevimizin başındayız."

Operasyonun ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Nuri Aslan da Bakırköy Belediyesi'ne geldi.

Kaynak: ANKA