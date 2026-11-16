Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale soruşturmasında 9 şüpheliye iddianame hazırlandı

BAKIRKÖY Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı