Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakırköy Belediyesi'ndeki soruşturmada 68 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Belediyesi'ndeki ihale usulsüzlüğü ve ruhsat için hukuka aykırı para talebi iddialarına yönelik soruşturmada 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabahki operasyonda aralarında 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Berkay GÜNEŞ/İSTANBUL, – BAKIRKÖY Belediyesi'deki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Bakanlıktan Şimşek'e ilişkin "Merrill Lynch" iddialarına açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbiye damga vuran görüntü! İsmail Kartal'a tepki yağdı

Tepkiler çığ gibi! Fener taraftarı deli oldu
Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti

Beşiktaş-Başakşehir maçı için televizyonu açanlar hayret etti
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
AK Partili Rumeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş nişanlandı

Meclisin en genç milletvekili nişanlandı
Sırbistan’da seçim sonrası dikkat çeken görüntüler: Vucic, Putin ve Şi’nin posterini çiğnediler

Seçim kaybeden liderin posterini çiğnediler: Diğer isimler de bomba
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belli oldu