Bakırköy Belediyesi'ndeki soruşturmada 68 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı

Bakırköy Belediyesi'ndeki soruşturmada 68 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Belediyesi'ndeki ihale usulsüzlüğü ve ruhsat için hukuka aykırı para talebi iddialarına yönelik soruşturmada 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabahki operasyonda aralarında 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Berkay GÜNEŞ/İSTANBUL, – BAKIRKÖY Belediyesi'deki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı