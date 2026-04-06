Bakırköy Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın meclis üyeliği oy birliğiyle düşürüldü

Bakırköy Belediye Meclisi'nde, 3 toplantıya üst üste katılmayan Bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın üyeliği oy birliğiyle düşürüldü. Belediye Başkanı Ovalıoğlu, üyeliğin düşürülmesi kararının gerekçelerini açıkladı.

Bakırköy Belediye Meclisinde, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuksuz yargılanan Bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın, 3 meclis toplantısına üst üste katılmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle meclis üyeliğinin düşürülmesine karar verildi.

Bakırköy Belediye Meclisi nisan ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda Ovalıoğlu, meclis gündemine geçmeden önce sözlü öneride bulunmak istediğini söyledi.

Ovalıoğlu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesinde, "özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 bileşim günü veya 1 yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilebilir" hükmünün yer aldığını belirtti.

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 bileşim gününe katılmama durumunun, Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ertan Yıldız yönünden gerçekleştiğinin meclis yoklama defterinden tespit edildiğini anlatan Ovalıoğlu, "Kendisine savunma yapması için tebligat yapılmıştır. Ancak verilen sürede tebligata herhangi bir cevap vermemiştir." dedi.

Ovalıoğlu, bu kapsamda Belediye Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 9/a maddesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 18 Şubat 2022 tarihli genelgesine istinaden, meclis üyeliğinden düşürülmesi konusunda karar alınması için sözlü önerinin belediye meclisi gündemine alınmasını önerdiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada sözlü önerinin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi. Ardından toplantıda gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda, Bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın meclis toplantısına üst üste katılmadığı gerekçesiyle üyeliğinin düşürülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
