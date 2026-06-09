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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından İmamoğlu İddialarına Yalanlama

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Paylaşımları yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Paylaşımları yapan hesap kullanıcıları hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına dair paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım içeriklerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır."

Başsavcılık, paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA
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