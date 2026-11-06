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Bakırköy Adliyesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalıştayı kolluk ve yargıyı buluşturdu

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Bakırköy Adliyesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele için kolluk ve yargı mensuplarının katıldığı çalıştay düzenlendi. Çalıştayda soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin hızlı ve isabetli yürütülmesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Bakırköy Adliyesi'nde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri ile yargı mensuplarının katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Bakırköy Adliyesi fuaye salonunda düzenlenen "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaretiyle Mücadele Kolluk, Yargı ve Uygulama Çalıştayı"nda soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin daha etkin, hızlı ve isabetli yürütülmesine yönelik konular ele alındı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında karşılaşılan eksikliklerin ve aksaklıkların tespiti, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yargı süreçlerinin hızlandırılması da çalıştayda değerlendirildi.

Çalıştaya, Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Komisyon Üyesi Pınar Şafak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kayhan Çetin, hakimler, savcılar ile jandarma ve emniyetin narkotik birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA
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