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Bakırköy Adliyesi'nde Kadın Çalışanlara Karanfil Takdim Edildi

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Bakırköy Adalet Sarayı'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakim, savcı, avukat ve personele karanfil verildi. Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'e Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı da eşlik etti.

Bakırköy Adliyesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara karanfil takdim edildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakim, savcı, avukat ve personele karanfil verdi.

Gümüş'e, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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