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Bakırköy Adliyesi'nde Hazar Turan Alim'e Veda Töreni

Bakırköy Adliyesi'nde Hazar Turan Alim'e Veda Töreni
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Bakırköy Adliyesi, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanan Hazar Turan Alim için bir veda töreni düzenledi. Başsavcı Hüseyin Gümüş, Alim'in adliyeye kattığı değerleri ve tecrübesini vurgulayarak, yeni görevi için başarı diledi.

Bakırköy Adliyesi'nde, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığına atanan Hazar Turan Alim için veda töreni düzenlendi.

Adliyenin Atrium Alanı'nda düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, adliyede görevli başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimler ile adliye personeli katıldı.

Burada konuşan Başsavcı Gümüş, Alim'in tecrübesi ve çözüm odaklı bakış açısı ile adliyelerine değer katan bir isim olduğunu söyledi.

Alim'in adliyelerinden ayrılacak olmasının kendileri için üzücü olduğunu belirten Gümüş, "Sizi İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı gibi yüksek bir görev ve makama uğurluyoruz. Adliyemizde gösterdiğiniz gayret ve başarınızın bundan sonra Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Başsavcı Gümüş, meslek hayatları süresince farklı yerlerde farklı görevlerde çalıştıklarını anımsatarak, "Görevler, unvanlar, makamlar gelip geçicidir. Asıl önemli olan, kalıcı olan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bu da yapılan hizmetler ile bırakılan eserlerle mümkündür. Adliyedeki görev süreniz boyunca sizi çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz, adil ve tarafsız yönetim anlayışınız, hak ve adaletin tesisi için yargı hizmetlerinin gerçekleşmesinde gösterdiğiniz çabalarınız ve gayretinizle hatırlayacağız." diye konuştu.

Gümüş, daha sonra Alim'e yeni görevi için başarı temennisinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

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