Üye Girişi
Haberler

Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kahramanmaraş depremi anma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Fuaye salonunda sergilenen fotoğraflar ve Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi (BAKUT) tanıtıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, depremin Türkiye'yi ciddi manada sarstığını belirterek tedbir almanın önemine vurgu yaptı.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Fuaye salonundaki etkinlikte, adliye personelinin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflar, "Asrın Felaketi" ismiyle sergilendi. Ayrıca, 2 hakim, 4 yazı işleri müdürü, 10 zabıt katibi, 6 güvenlik görevlisi, 1 temizlik personeli, 1 polis memuru ve bazı görevlilerden oluşturulan Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi (BAKUT) tanıtıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, İstanbul Adliyesine yapılan terör saldırısını kınayarak sözlerine başladı.

Bir yıl önce 100 ya da 500 yılda bir gerçekleşecek bir hadise gerçekleştiğini ve depremin Türkiye'yi ciddi manada sarstığını kaydeden Sarı, "Binlerce şehidimize neden oldu. Ben de Hatay'da 15 gün çalıştım. Orada mümkün olduğu kadar vatanımıza, milletimize ve devletimize yararlı işler yapmaya çalıştık. Döndükten sonra, 'Depremle ilgili ne yapılabilir?' diye düşündüğümüzde, yapılması gereken şeylerin başında tedbir almak geliyordu. Bu tedbirlerin kapsamında en önemli şey hiçbir adliyede olmayan arama-kurtarma ekibi kurmaktı. Katkılarından dolayı Başsavcımız Hüseyin Gümüş'e teşekkür ederim. Kurduğumuz ekip çeşitli eğitimler aldı. Dünyanın tek akredite yargı arama-kurtarma ekibi haline geleceğiz." dedi.

Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bakırköy Adliyesi Kahramanmaraş Deprem Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Egzama neden olur? Egzama nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Fred ne zaman sahalara dönecek? Fenerbahçe'de Fred'in sakatlık durumu nedir, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'deki orman yangınında can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman? Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı? Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatını yaktı! İşçi ne dedi, olay ne? 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar? Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya kura çekimleri yapıldı mı? Elbistan deprem konutları kura sonuçları! Elbistan deprem konutları kura çekimi yapıldı mı? Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman? Kahramanmaraş kura çekimleri yapıldı mı? DEPREM KONUTLARI TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor! SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! Whatsapp favori kişiler özelliği nedir, nasıl açılır? Whatsapp'ta favorilere ekleme nasıl yapılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title