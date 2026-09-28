Bakırhan, Gaziantep Nurdağı'ndaki kazada ölen 7 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bakırhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bakırhan, "Antep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı yurttaşlarımıza ise acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA