Haberler

Doruk Madencilik işçileri direnişi kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen ücretleri ve gasp edilen hakları için başlattıkları direnişin kazanımla sonuçlandığını belirterek, "Bu başarı; kararlılığın, dayanışmanın ve emeğin gücünün açık bir göstergesidir" dedi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Direnen maden işçileri kazandı! Doruk Madencilik işçilerinin, ödenmeyen ücretleri ve gasp edilen hakları için başlattıkları direniş kazanımla sonuçlandı. Hakları için direnen tüm işçileri selamlıyoruz. Bu başarı; kararlılığın, dayanışmanın ve emeğin gücünün açık bir göstergesidir. Bu kazanım; birlikte mücadele ederek hayatlarımızı kazanabileceğimizin umudunu büyütmüştür. İşçilerle birlikte direnen, seslerine ses veren, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

