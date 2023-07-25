Bakımevinde yaşanan şiddet olayıyla ilgili ifadeler ortaya çıktı

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir engelli bakımevinde hastaya şiddet uygulayan Nuri C. ile o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek P.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Nuri C. ifadesinde, 'Bakım merkezinde 70 hastam vardı. Hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor bakımlarını yapıyordum. Sadece samimi, sevecen bir şekilde şakalaşıyorduk. Biz bazen böyle şakalaşırdık' dedi. Video çektiği iddia edilen Melek P. ise suçlamaları reddederek görüntüleri kendisinin çekmediğini söyledi.

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir engelli bakımevinde hastaya şiddet uygulayan Nuri C. ile o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek P.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Nuri C. ifadesinde, "Bakım merkezinde 70 hastam vardı. Hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor bakımlarını yapıyordum. Sadece samimi, sevecen bir şekilde şakalaşıyorduk. Biz bazen böyle şakalaşırdık" dedi. Video çektiği iddia edilen Melek P. ise suçlamaları reddederek görüntüleri kendisinin çekmediğini söyledi.

Büyükçekmece'deki bakımevinde bakıma muhtaç bir hastaya şiddet uygulayan Nuri C. ve o anları videoya çeken Melek P. görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"SADECE SAMİMİ, SEVECEN BİR ŞEKİLDE ŞAKALAŞIYORDUK"

"BEN ASLA BÖYLE BİR VİDEO ÇEKMEDİM"

2 şüpheli de çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Eziyet' suçundan tutuklandı.