Bakım Altındaki Caretta Caretta 'Cumhuriyet', 500 Kilometre Yol Katetti

Cumhuriyet'in 101. yılında yeniden denizle buluşturulduğu için "Cumhuriyet" adı verilen caretta caretta, bir yılda yaklaşık 500 kilometre yol katederek, Yunanistan'ın Koufonisia Adası açıklarına ulaştı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Kumsalı'na 16 Temmuz 2024'te yuvalamak için gelen 47-52 yaşlarındaki dişi caretta caretta, yapılan gözlemler sırasında sol ön yüzgecinde misinadan kaynaklanan kesikler ve kabuğunda kırıklar tespit edilince, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerince merkeze alındı.

DEKAMER'de uzman veteriner hekimlerin gözetiminde, yaklaşık üç aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınan kaplumbağanın yaraları iyileştirildi, kas ve yüzme fonksiyonları güçlendirildi.

Tedavi süreci tamamlanan caretta carettaya, göç, beslenme ve kışlama alanlarının tespit edilmesi amacıyla uydu takip cihazı takıldı.

"Cumhuriyet" adı verilen kaplumbağa, Cumhuriyet'in 101. yılına özel düzenlenen törenle 29 Ekim 2024'te İztuzu Kumsalı'ndan doğal yaşamına uğurlandı.

1 yılda 500 kilometre yol katetti

DEKAMER uzmanlarınca izlenen Cumhuriyet, İztuzu Kumsalı'ndan ayrıldıktan sonra Rodos, Girit ve Kiklad adalarına uğradı.

Caretta caretta Cumhuriyet, yeni verilere göre Yunanistan'ın Koufonisia Adası açıklarında bulunuyor.

Akdeniz'deki doğal göç yollarından birini izleyen ve 1 yıl içerisinde yaklaşık 500 kilometrelik bir rotayı tamamlayan Cumhuriyet, mavi sulardaki yolculuğuna devam ediyor.

Uydu takip cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağalarının hareketleri, DEKAMER'in internet sitesinden izlenebiliyor.