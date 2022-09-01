Bakanlıktan su ürünleri denetimi; 44 balıkçı gemisine el konuldu

TARIM ve Orman Bakanlığınca, 15 Nisan-31 Ağustos tarihlerindeki su ürünleri denetimlerinde 5 milyon 209 bin 914 TL idari para cezası uygulandı, 162 ton ürün ve 44 balıkçı gemisine el konuldu.

TARIM ve Orman Bakanlığınca, 15 Nisan-31 Ağustos tarihlerindeki su ürünleri denetimlerinde 5 milyon 209 bin 914 TL idari para cezası uygulandı, 162 ton ürün ve 44 balıkçı gemisine el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek" dedi.