Bakanlıktan 'Doruk Madencilik' şirketine ilişkin açıklama

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik şirketi çalışanları ve işveren tarafı ile yürütülen sürece ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. iş yerindeki sürece ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Sürecin en başından itibaren konu ilgili birimlerce değerlendirilmiş, hem işveren hem de işçi tarafı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında; işçi temsilcilerinin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirilmiş, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmelerde söz konusu iş yeri hakkında bakanlığımıza intikal eden başvurular doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen denetim ve inceleme faaliyetleri kapsamında; 2023 yılında; Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklı bireysel alacaklara ilişkin ödemelerin yapılmaması üzerine ise söz konusu işveren hakkında toplamda 3 milyon 284 bin 946 TL idari para cezası kesildiği, 2025 yılına yönelik denetimlerde toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmediği ve ücretlerin düzenli ödenmediği belirlenmiş olup bu kapsamda işveren hakkında toplam 20 milyon 292 bin 142 TL idari para cezası kesildiği, 2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde, işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının ödenmediğinin tespit edildiği vurgulanmıştır. Ayrıca şirket yetkilileri tarafından, söz konusu alacakların 36 milyon TL'lik kısmının bugün işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği bakanlığımıza bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi ile çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda gerekli tüm idari işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlıkla uygulanmaya devam edecektir. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı