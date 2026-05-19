Haberler

Mogan Gölü’ne atık su deşarjı: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1,6 milyon TL ceza

Mogan Gölü’ne atık su deşarjı: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1,6 milyon TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özel Çevre Koruma bölgesi içindeki Mogan Gölü’ne atık su deşarjı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 678 bin TL idari para cezası kesti ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gelen ihbarı değerlendiren bakanlık ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Mogan Parkı'nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığını tespit etti. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp, Mogan Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

İKİ BAKANLIK, DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPTI

Geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü'nden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi' ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı

Şantiyede kan donduran manzara! Cesedin yanındaki kişi gözaltında
Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür

TFF'den Türk futbolunu karıştıracak çağrıya yanıt: Böyle bir karar...
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı