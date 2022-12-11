Bakanlık'tan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili paylaşım yapan okul müdürüne soruşturma

6 yaşındaki gelin skandalı Türkiye gündeminden düşmüyor. İstismar skandalının ardından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağına yerleşen İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit için Milli Eğitim Bakanlığı devrede. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası Türkiye'de büyük infial yarattı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Ortaya çıkan skandal sonrası İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit'in yaptığı paylaşım da en az olay kadar tepki çekti. Koçyiğit paylaşımında "Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepkilerin ardından Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir okul müdürünün cinsel istismar olayıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."