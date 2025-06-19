Bakanlık, Şiddet Gören Çocukları Devlet Korumasına Aldı

(ANKARA) - İstanbul'da bir babanın kızına şiddet uyguladığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şiddete uğrayan çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kardeşin devlet korumasına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, olayın emniyet birimlerine ulaşmasıyla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da bir babanın kızını darp ettiği görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız."