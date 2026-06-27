Haberler

Bakanlıktan 'denetimde hayvan ölümüne neden olundu' iddiasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'daki bir hayvancılık işletmesinde bir hayvanın ezilerek ölümüne ilişkin iddiaları yalanladı. Bakanlık, ölümün işletme personelinin hatasından kaynaklandığını, kendi personelinin kusuru olmadığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine düzenlenen denetimde bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkin, "İşletmedeki hayvan kaybı, personelin hatasından kaynaklı olup, bakanlığımız personelinin olayda ihmali veya kusuru bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan 'Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine bu şekilde baskı yapıldığı, bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu' şeklindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik idari süreçler, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olup, ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 ari işletmede, söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmaları da söz konusu işletme sahibinin mesnetsiz iddialarındaki gibi tek bir işletmeye yönelik olmayıp, il genelindeki hastalıktan ari işletmeleri kapsamaktadır" denildi.

'HUKUKİ HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ'

Bursa'da da 31 ari işletmede denetim ve kontrol çalışması yapıldığı belirtilerek, "İşletmelerde yürütülen tüm çalışmalarda hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanması işletme sahiplerinin sorumluluğundadır. Denetim ve kontrol faaliyetleri sırasında görevli personelimiz ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin kendi işleyişleri kapsamında uyguladığı kurallara titizlikle riayet etmektedir. Söz konusu işletmedeki hayvan kaybı, işletme personelinin hatasından kaynaklı olup, bakanlığımız personelinin olayda hiçbir şekilde ihmali veya kusuru bulunmamaktadır. Buna rağmen, tamamen siyasi düşüncelerle, gerçekleri saptırıp kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı

Dünya Kupası'ndan elenince sinirini gazetecilerden çıkardı
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef

Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu