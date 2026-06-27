Bakanlıktan 'denetimde hayvan ölümüne neden olundu' iddiasına ilişkin açıklama

TARIM ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine düzenlenen denetimde bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkin, "İşletmedeki hayvan kaybı, personelin hatasından kaynaklı olup, bakanlığımız personelinin olayda ihmali veya kusuru bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan 'Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine bu şekilde baskı yapıldığı, bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu' şeklindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik idari süreçler, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olup, ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 ari işletmede, söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmaları da söz konusu işletme sahibinin mesnetsiz iddialarındaki gibi tek bir işletmeye yönelik olmayıp, il genelindeki hastalıktan ari işletmeleri kapsamaktadır" denildi.

'HUKUKİ HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ'

Bursa'da da 31 ari işletmede denetim ve kontrol çalışması yapıldığı belirtilerek, "İşletmelerde yürütülen tüm çalışmalarda hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanması işletme sahiplerinin sorumluluğundadır. Denetim ve kontrol faaliyetleri sırasında görevli personelimiz ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin kendi işleyişleri kapsamında uyguladığı kurallara titizlikle riayet etmektedir. Söz konusu işletmedeki hayvan kaybı, işletme personelinin hatasından kaynaklı olup, bakanlığımız personelinin olayda hiçbir şekilde ihmali veya kusuru bulunmamaktadır. Buna rağmen, tamamen siyasi düşüncelerle, gerçekleri saptırıp kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı