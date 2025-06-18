Bakanlık, Darbedilen Kız Çocuğu ve Kardeşlerini Devlet Korumasına Aldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da babası tarafından darbedilen kız çocuğu ve 7 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık, şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da babası tarafından darbedilen kız çocuğu ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da bir babanın kızını darbettiği görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Bahse konu olayın emniyet birimlerine yansıması ile il müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun, 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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