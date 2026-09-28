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Bakanlık 25 ilde 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı

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Bakanlık 25 ilde 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 25 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin dolandırıcılık, müstehcen çocuk görüntüsü, yasa dışı bahis gibi suçlara karıştığı, 92'si hakkında adli kontrol uygulandığı belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 25 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; sanal medya platformları ve oltalama (phishing) sitelerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin 286'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada ayrıca, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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