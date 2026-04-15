Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı

Güncelleme:
Sağlık, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı sonrası bölgeye gidiyor. RTÜK, olayla ilgili travmatik içeriklerin paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olaya ilişkin travmatik görüntülerin paylaşılmaması yönünde açıklama yaptı. RTÜK'ün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
