Bakanı Çavuşoğlu: Bayramda depremzedeleri yalnız bırakmamak gerekiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu bayramda depremzedeleri yalnız bırakmamak gerektiğini belirterek, "Yakınlarını kaybettiler. Evleri yıkıldı. Şehirlerini terk ettiler. Hepimiz için buruk bir ramazan geçti. Buruk bir bayram ama dayanışmayla inşallah bu günleri de aşacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı. Bakan Çavuşoğlu'nu cami önünde Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, AK Parti İlçe Başkanı Ali Doğan ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Çavuşoğlu, bayramlaşma sonrası Cumhuriyet Meydanı'na gelerek, halkla bayramlaştı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bakan Çavuşoğlu, "Buradaki vatandaşlarımızla hemşehrilerimizle bayramlaştık. Biraz sonra depremzede kardeşlerimizle bayramlaşacağız. Farklı ilçelerde, Antalya merkezde bugün akşama kadar hem vatandaşlarımızla hem de özellikle depremzede kardeşlerimizle bayramlaşacağız. Bu bayramda depremzedeleri yalnız bırakmamak gerekiyor. Yakınlarını kaybettiler. Evleri yıkıldı. Şehirlerini terk ettiler. Hepimiz için buruk bir Ramazan geçti. Buruk bir bayram ama dayanışmayla inşallah bu günleri de aşacağız. Bir kere daha Ramazan Bayramı'nı tüm milletimizin tebrik ediyorum. İnşallah vatanımız, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olur" dedi. Bayramlaşma sonrası Gazipaşa AK Parti Seçim Ofisi'nin açılışını yapan Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşa'da kalan depremzedeleri ziyaret edip, ilçeden ayrıldı.