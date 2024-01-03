Bakan Yumaklı, telefon bağlantısıyla Siirt'te 100 bin fidan dağıtım törenine katıldı

SİİRT - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle 100 bin adet Siirt Fıstığı fidanı (Bıttım Anacı) dağıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

Valilik tarafından 100. Tarımsal Projesi olan, 100 bin adet Siirt Fıstığı fidanı dağıtımı törenle dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt Valisiyle telefonla görüşerek törene katıldı.

Ankara'dan saygıyla sevgiyle muhabbetle katılımcıları selamlayan Bakan Yumaklı, "Mesafeler uzak olsa da bizim gönlümüz Siirt'e yakın. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında Bıttım Anacı dağıtım töreni vesilesiyle bir arada, oradaki hazirunla uzaktan da olsa bizde katılmış olduk. İnşallah bu fidanlar tutacak. Malum sizin desteğinizle 100. Yıl Tarımsal Projesi çerçevesinde 100 bin adet Siirt Fıstığını dağıtıyor olacağız inşallah, çok teşekkür ederim" dedi.

Program, fidanların çiftçilere ve vatandaşlara dağıtımıyla sona erdi.