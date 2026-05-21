Haberler

Bakan Yumaklı'dan Selden Etkilenen Vatandaşlara 'Geçmiş Olsun' Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin başta olmak üzere aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü, TARSİM ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başta Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin olmak üzere aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarımızı gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin başta olmak üzere, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen aşırı yağışların sebep olduğu taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hatay'da olumsuz hava koşulları sonucu meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ilk andan itibaren, tüm imkanlarıyla bölge halkımızın hizmetinde. Yeşil Karıncalarımızla; taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarımızı gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. İl/ilçe Tarım Müdürlüklerimiz de sahada üreticimizin yanında. TARSİM ekiplerimiz zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama