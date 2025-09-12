Haberler

Bakan Yumaklı, Edirne'de AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su hayattır, su vatandır diyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su hayattır, su vatandır diyoruz. Üretim için su kaynağını mutlaka çok iyi yönetmemiz gerekiyor." dedi.

Edirne'de AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, bugün hem Edirne hem de bölge için çok önemli bir yatırımın açılışını yaptıklarını söyledi.

Meriç Nehri'nden gelen suyun Çakmak Barajı'na aktarımının başladığını anlatan Yumaklı, yapımı tamamlanan tesisin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Son zamanlarda yaşanan kuraklığa değinen Yumaklı, "Su hayattır, su vatandır diyoruz. Üretim için su kaynağını mutlaka çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bundan sonra iş sadece bununla bitmiyor. Başka birçok yatırımımız da olacak. Çömlekköy Barajı'mız var mesela, Edirne'nin beklediği. Bu ve benzeri yatırımlara devam edeceğiz. Edirne bitkisel ve hayvansal üretimde çok önemli bir merkez, çok ciddi potansiyeli var. Biz bu potansiyeli harekete geçireceğiz inşallah." dedi.

AK Parti'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli yatırımları vatandaşların ayağına getirdiğini vurgulayan Yumaklı, yatırımların devam edeceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar ve partililerle görüştü.

Esnafı da gezerek "hayırlı işler" dileklerini ileten Bakan Yumaklı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
