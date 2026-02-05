Haberler

Bakan Yumaklı, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı ve mezarlıkları ziyaret etti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamanın ardından depremde hayatını kaybedenler için Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programın ardından Kabasakal Mezarlığı'na giden Bakan Yumaklı, depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Mezarlıkta dua eden Yumaklı, daha sonra dua eden ailelerle de bir araya geldi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
