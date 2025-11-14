Haberler

Bakan Yumaklı'dan Şehit Pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Yumaklı'dan Şehit Pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Kazada Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit Pilot Hasan Bahar'ın ailesinin yaşadığı Avcılar'daki eve, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne

Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.